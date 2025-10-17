Удары по электроподстанциям в Крыму и массовые ограничения на работу аэропортов: карта ударов на 17 октября

Больше всего беспилотников ВСУ прошедшей ночью сбито в небе над Крымом.
Минувшей ночью, 17 октября, украинские БПЛА атаковали российские территории. Больше всего дронов сбито в небе над Крымом. В результате несколько электроподстанций там получили повреждения.
Также несколько районов Ростовской области подверглись удару беспилотников. В одном из них пострадал частный дом.
Кроме того, в ряде регионов действовал режим беспилотной опасности. На фоне этого в течение ночи вводились ограничения в нескольких российских аэропортах. Подробнее об атаках украинских беспилотников по территориям РФ за 17 октября — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: Инфографика URA.RU.
Сколько БПЛА сбито за прошедшую ночь.
Российские средства ПВО уничтожили 61 украинский дрон. Из них 32 сбито в небе над Крымом. Над территорией Ростовской области уничтожено 13 дронов ВСУ, над Брянской — пять, в Московской и Тульской областях — по два, один сбит в Курском регионе. Также шесть БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ в своей официальной сводке.
Крым: повреждены электроподстанции.
Несколько электроподстанций на территории Крыма были повреждены в результате атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым. На данный момент идут восстановительные работы», — написал Аксенов в своем telegram-канале.
Он добавил, что информация о сроках завершения ремонтных работ и восстановлении электроснабжения будет опубликована дополнительно на официальных информресурсах. Аксенов также призвал жителей полуострова сохранять спокойствие.
Ростовская область: атакованы несколько районов.
Украинские дроны атаковали несколько районов Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, часть беспилотников уничтожили в Миллеровском и Родионово-Несветайском районах. Также беспилотники перехватили в городе Новошахтинске, Белокалитвинском и Красносулинском районах. В последнем повреждения получил частный дом.
«Никто из людей не пострадал. В хуторе Киселево Красносулинского района повреждения получили ограждение и дом на частном подворье», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.
Брянская, Тульская и Воронежская области: без последствий.
В регионах была отражена атака БПЛА. Пострадавших и разрушений в результате ударов не зафиксировано. Об этом проинформировали официальные власти в соцсетях.
Где вводился режим опасности БПЛА.
На территории Липецкой и Пензенской областей, а также на территории Татарстана и Ставропольского края вводился режим опасности беспилотников. Ближе к утру власти данных территорий заявили об отмене угрозы.
Какие аэропорты временно не работали.
Временные ограничения на полеты и вылеты вводились в воздушных гаванях Саратова (Гагарин), Калуги (Грабцево), Самары (Курумоч), Краснодара (Пашковский), Ульяновска (Баратаевка), Нижнекамска (Бегишево), Нижнего Новгорода (Стригино), Сочи, Ярославля (Туношна), Казани, Ижевска и Уфы. Однако рано утром работа аэропортов возобновилась в штатном режиме, написал представитель Росавиации Артем Кореняко. Он также добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Сочи, четыре самолета, летящих в Уфу, три самолета, совершавших рейсы в Казань и один самолет, выполнявший рейс в Ярославль.