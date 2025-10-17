Удары по электроподстанциям в Крыму и массовые ограничения на работу аэропортов: карта ударов на 17 октября

Российские средства ПВО уничтожили 61 украинский дрон. Из них 32 сбито в небе над Крымом. Над территорией Ростовской области уничтожено 13 дронов ВСУ, над Брянской — пять, в Московской и Тульской областях — по два, один сбит в Курском регионе. Также шесть БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ в своей официальной сводке.