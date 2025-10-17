При попытке контратаковать у Алексеевки ВСУ потерпели неудачу.
Вооруженные силы Украины предприняли попытку контратаки у населенного пункта Алексеевка в Сумской области, но понесли серьезные потери. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«На сумском направлении ВСУ попытались провести контратаку в направлении Алексеевки силами 225-го отдельного штурмового полка», — заявили ТАСС источники. Разведке удалось своевременно выявить выдвижение штурмовой группы противника. В результате проведения комплексного огневого воздействия наступление было сорвано. Противник потерял до половины личного состава подразделения, после чего оставшиеся бойцы были вынуждены отойти на исходные позиции.
По данным силовых структур, 225-й штурмовой полк ВСУ ранее участвовал во вторжении в Курскую область, а в настоящее время действует на территории Сумской области. Российская сторона отмечает, что бойцы этого подразделения регулярно сдаются в плен силам группировки «Север».
Ранее сообщалось, что командование 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины приняло решение ликвидировать штурмовое подразделение, в состав которого входили военнослужащие, отказавшиеся выполнять приказы, а также лица, мобилизованные принудительно. Как сообщили в российских силовых структурах, инцидент произошел на сумском направлении. В результате боевого столкновения один украинский военнослужащий был взят в плен.