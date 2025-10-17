ВСУ потеряли до половины личного состава при неудачной контратаке в Сумской области

Ранее сообщалось, что командование 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины приняло решение ликвидировать штурмовое подразделение, в состав которого входили военнослужащие, отказавшиеся выполнять приказы, а также лица, мобилизованные принудительно. Как сообщили в российских силовых структурах, инцидент произошел на сумском направлении. В результате боевого столкновения один украинский военнослужащий был взят в плен.