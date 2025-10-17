С начала 2025 года в Красноярске пострадали 292 пешехода

С начала 2025 года в Красноярске произошло 298 наездов на пешеходов, в которых 16 человек погибли, а еще 292 — получили травмы. Об этом сегодня, 17 октября, сообщила краевая Госавтоинспекция.
При этом, говорят полицейские, почти половина случаев произошла по собственной неосторожности пешеходов.
Накануне сотрудники следили за соблюдением правил перехода проезжей части на улице Калинина — именно здесь в минувшем месяце под колесами автомобиля погибла женщина, перебегавшая дорогу в неположенном месте.
Нарушителям инспекторы показывали кадры ДТП, произошедшие по неосторожности пешеходов.
Горожанам напомнили: транспортное средство невозможно остановить мгновенно. Ступая на пешеходный переход, даже регулируемый, нужно убедиться в безопасности движения.