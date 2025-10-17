Подросток ушел из дома и пропал в Московской области

— В ночь на 13 октября 2025 года в городе Лобне пропал 14-летний Всеволод Серов. Накануне исчезновения родители подростка узнали о его опасном увлечении — зацепинге. После семейной беседы казалось, что ситуация разрешилась, однако ночью Сева ушел из дома, — уточнили в ТАСС.