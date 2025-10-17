Ричмонд
Подросток ушел из дома и пропал в Московской области

Спасатели пытаются найти 14-летнего мальчика, который пропал в подмосковном городе Лобне. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт».

Школьник сбежал из дома ночью, его расстроил разговор с родителями по поводу его увлечения зацепингом.

— В ночь на 13 октября 2025 года в городе Лобне пропал 14-летний Всеволод Серов. Накануне исчезновения родители подростка узнали о его опасном увлечении — зацепинге. После семейной беседы казалось, что ситуация разрешилась, однако ночью Сева ушел из дома, — уточнили в ТАСС.

Родные подали заявление о пропаже ребенка только утром 13 октября: они искали юношу всю ночь самостоятельно. К поискам подключились сотрудники полиции, местные жители-волонтеры и добровольцы поисково-спасательного отряда.

Недавно в немецкой коммуне Кляйн-Упаль туристка, выгуливая собаку, обнаружила в лесу тело мальчика. Ребенок считался пропавшим без вести на протяжении пяти дней.