Солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам в подмосковной военной части

В подмосковной военной части срочник открыл стрельбу по сослуживцам. Об этом в пятницу, 17 октября, рассказал РЕН ТВ.
По предварительной информации, инцидент произошел во время несения службы. Военнослужащий по неизвестным причинам начал стрелять по другим бойцам.
В результате происшествия двое военнослужащих погибли, еще один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются, передает Telegram-канал.
Ранее суд арестовал военнослужащего, которого подозревают в вооруженном нападении на троих сослуживцев на Камчатке. По данным следствия, военнослужащий, находясь в пункте временной дислокации одной из частей, бросил боевую гранату в своих сослуживцев, а затем открыл огонь из автомата.
Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск офицера Льва Ступникова, который семь месяцев «сливал» ВСУ данные о действиях российской армии. Из-за его поступка могли погибнуть более 200 сослуживцев из РФ, в том числе его бывшие сослуживцы. Затем Ступников перевез семью за границу, а сам официально вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Что известно о предателе и что грозит ему в России, разбиралась «Вечерняя Москва».