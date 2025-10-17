Солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам в подмосковной военной части

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск офицера Льва Ступникова, который семь месяцев «сливал» ВСУ данные о действиях российской армии. Из-за его поступка могли погибнуть более 200 сослуживцев из РФ, в том числе его бывшие сослуживцы. Затем Ступников перевез семью за границу, а сам официально вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Что известно о предателе и что грозит ему в России, разбиралась «Вечерняя Москва».