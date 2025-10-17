Сотрудники ФСБ не принимали участие в поисках Усольцевых и их не находили

С 12 октября активная фаза поисков прекращена, штаб в Кутурчине свернули. На месте остаются только профессиональные спасатели. Кроме того, расследованием уголовного дело, которое возбуждено по факту исчезновения, продолжает заниматься СК. Там отметили, что следователи исключили версию с побегом за границу. Основная версия — несчастный случай.