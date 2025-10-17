Сотрудники ФСБ не принимали участие в поисках Усольцевых и их не находили

Сотрудники ФСБ не принимали участие в поисках Усольцевых и их не могли их найти.
Ранее появилась информация, что среди волонтеров ходят слухи о том, что к месту поисков никого не пускают, так как делом занимается ФСБ и якобы семью Усольцевых уже нашли.
Но источник в правоохранительных органах в разговоре с корреспондентом krsk.aif.ru опроверг эту информацию.
«Официально ФСБ не принимает участие в поисках Усольцевых, они же не террористы», — сказал источник.
Напомним, Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали 28 сентября. Но искать их начали только 1 октября, когда сын написал заявление в полицию.
С 12 октября активная фаза поисков прекращена, штаб в Кутурчине свернули. На месте остаются только профессиональные спасатели. Кроме того, расследованием уголовного дело, которое возбуждено по факту исчезновения, продолжает заниматься СК. Там отметили, что следователи исключили версию с побегом за границу. Основная версия — несчастный случай.
Сейчас исчезновение семьи Усольцевых расследует отдел по особо важным делам.