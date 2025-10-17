Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники ФСБ не принимали участие в поисках Усольцевых и их не находили

Ранее появилась информация о том, что семью Усольцевых могли найти.

Источник: Соцсети

Сотрудники ФСБ не принимали участие в поисках Усольцевых и их не могли их найти.

Ранее появилась информация, что среди волонтеров ходят слухи о том, что к месту поисков никого не пускают, так как делом занимается ФСБ и якобы семью Усольцевых уже нашли.

Но источник в правоохранительных органах в разговоре с корреспондентом krsk.aif.ru опроверг эту информацию.

«Официально ФСБ не принимает участие в поисках Усольцевых, они же не террористы», — сказал источник.

Напомним, Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали 28 сентября. Но искать их начали только 1 октября, когда сын написал заявление в полицию.

С 12 октября активная фаза поисков прекращена, штаб в Кутурчине свернули. На месте остаются только профессиональные спасатели. Кроме того, расследованием уголовного дело, которое возбуждено по факту исчезновения, продолжает заниматься СК. Там отметили, что следователи исключили версию с побегом за границу. Основная версия — несчастный случай.

Сейчас исчезновение семьи Усольцевых расследует отдел по особо важным делам.