В США детей обвинили в изнасиловании и попытке убийства 5-летней девочки

Правоохранители американского штата Огайо предъявили обвинения в жестоком изнасиловании и покушении на убийство 5-летнего ребенка двум детям — 9-летнему мальчику и 10-летней девочке, пишет New York Post со ссылкой на прокуратуру округа Кайахога.
По словам матери пострадавшей, она отвезла дочь к родственникам на несколько часов, чтобы они присмотрели за ней. Однако ребенок вышел на улицу и пропал, позже выяснилось, что его похитили.
Полиция нашла девочку в «ужасном состоянии».
«То, что я увидела, было невероятным. Моя дочь не была моей дочерью», — рассказала женщина.
Ребенка госпитализировали, девочка находится в больнице уже месяц.
По данным прокуратуры, несовершеннолетним подозреваемым были предъявлены обвинения по четырем пунктам в изнасиловании, двум пунктам в похищении, одному пункту в покушении на убийство и одному пункту в удушении.
