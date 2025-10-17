Ричмонд
В США детей обвинили в изнасиловании и попытке убийства 5-летней девочки

Дети 9 и 10 лет похитили 5-летнего ребенка.

Правоохранители американского штата Огайо предъявили обвинения в жестоком изнасиловании и покушении на убийство 5-летнего ребенка двум детям — 9-летнему мальчику и 10-летней девочке, пишет New York Post со ссылкой на прокуратуру округа Кайахога.

По словам матери пострадавшей, она отвезла дочь к родственникам на несколько часов, чтобы они присмотрели за ней. Однако ребенок вышел на улицу и пропал, позже выяснилось, что его похитили.

Полиция нашла девочку в «ужасном состоянии».

«То, что я увидела, было невероятным. Моя дочь не была моей дочерью», — рассказала женщина.

Ребенка госпитализировали, девочка находится в больнице уже месяц.

По данным прокуратуры, несовершеннолетним подозреваемым были предъявлены обвинения по четырем пунктам в изнасиловании, двум пунктам в похищении, одному пункту в покушении на убийство и одному пункту в удушении.

