Жительница Казани в попытке заработать лишилась 1,5 миллиона рублей

Горожанка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

В Казани 33-летняя женщина лишилась крупной суммы, пытаясь заработать в интернете. Горожанка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

По предварительной информации, потерпевшая нашла в интернете объявление о дополнительном заработке на одном из маркетплейсов. С женщиной связался менеджер, который предложил внести деньги, обещая вернуть с бонусами. Жительница согласилась и начала выполнять задания, получая за это небольшие суммы.

Вскоре жертве обмана потребовалось больше денег, поэтому решила оформить кредит. В течение двух недель женщина отправила на неизвестные номера около 1,5 миллиона рублей. Когда куратор перестала выходить на связь, жительница поняла, что имела дело с мошенниками.

Полиция Казани предупреждает быть осторожными в интернете. Не переходите по сомнительным ссылкам и не переводите деньги на неизвестные счета. Будьте бдительны и не доверяйте незнакомцам.

Напомним, захотевшая разбогатеть жительница Казани отдала мошенникам свыше 5,5 млн рублей. Злоумышленники звонили женщине с разных номеров.