Жительница Казани в попытке заработать лишилась 1,5 миллиона рублей

По предварительной информации, потерпевшая нашла в интернете объявление о дополнительном заработке на одном из маркетплейсов. С женщиной связался менеджер, который предложил внести деньги, обещая вернуть с бонусами. Жительница согласилась и начала выполнять задания, получая за это небольшие суммы.