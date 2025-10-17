В Наро-Фоминском округе ликвидировали лабораторию по производству синтетического наркотика

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу задержали двоих мужчин 37 и 50 лет, один из которых ранее судим, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Со слов задержанных, наркотик они изготавливали с целью сбыта на территории Московской области. В отношении злоумышленников следователем СУ УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ.