В Наро-Фоминском округе ликвидировали лабораторию по производству синтетического наркотика

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу задержали двоих мужчин 37 и 50 лет, один из которых ранее судим, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Со слов задержанных, наркотик они изготавливали с целью сбыта на территории Московской области.

В отношении злоумышленников следователем СУ УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ.