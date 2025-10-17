У фигурантов дела об избиении футболиста Ерошевича в Щелково прошли обыски

Инцидент был зафиксирован камерами наружного наблюдения. На записи видно, что после удара в челюсть молодой человек упал на асфальт и ударился головой, потеряв сознание. Однако нападавшие продолжили его избивать, и только вмешательство очевидцев остановило расправу.