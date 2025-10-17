Ричмонд
У фигурантов дела об избиении футболиста Ерошевича в Щелково прошли обыски

Обыски прошли у фигурантов драки в Щелково, в которой погиб 20-летний футболист.

Источник: Комсомольская правда

В домах фигурантов уголовного дела о драке в подмосковном Щелково, в результате которой погиб молодой футболист Арсений Ерошевич, прошли обыски. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с деталями расследования.

Собеседник агентства уточнил, что следственные действия были проведены на основании судебных решений.

Инцидент был зафиксирован камерами наружного наблюдения. На записи видно, что после удара в челюсть молодой человек упал на асфальт и ударился головой, потеряв сознание. Однако нападавшие продолжили его избивать, и только вмешательство очевидцев остановило расправу.

Футболиста с серьезными травмами доставили в медицинское учреждение, где спустя несколько дней он скончался. После смерти Ерошевича обвинение было ужесточено. Вместо статьи о причинении тяжкого вреда здоровью фигурантам вменяются действия, повлекшие по неосторожности смерть человека.