«ПоискКрым»: пропал 49-летний житель Севастополя

Волонтеры отряда «ПоискКрым» просят поддержки в поисках без вести пропавшего: «Обратите внимание! Пропал Кузьменко Виталий Иванович, 49 лет (1975 г. р.), город Севастополь».
Родные и друзья ничего не знают об исчезнувшем уже больше месяца — С 15 сентября 2025 года его местонахождение неизвестно.
Приметы Виталия Кузьменко: 170 см рост, нормальное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Пропавший без вести был одет в черную куртку, серый спортивный костюм и кроссовки.
Любую информацию, связанную с поиском без вести пропавшего, нужно сообщить на «горячую линию» отряда «ПоискКрым»: +7 (978) 560 60 60.