В Челябинской области изъяли свыше 30 кг наркотиков и прекурсоров

«На территории Магнитогорска сотрудниками управления был задержан житель региона, причастный к контрабанде наркотических средств в крупном размере — активный участник межрегиональной организованной преступной группировки. Было установлено местонахождение подпольной химической лаборатории. В общей сложности оперативниками из незаконного оборота изъято более 30 кг наркотических средств и компонентов для их производства», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что, были изъяты химические реактивы и лабораторное оборудование.
В управлении отметили, что следственным органом управления в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт и незаконные производство, хранение наркотических средств в крупном размере). Там напомнили, что по этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.