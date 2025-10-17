В Челябинской области изъяли свыше 30 кг наркотиков и прекурсоров

ЧЕЛЯБИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области обнаружили подпольную химическую лабораторию, из нее, а также у наркодилера изъяли свыше 30 кг наркотических средств и компонентов для их производства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.