Силовики провели обыски у мигрантов, убивших в драке футболиста «Русской общины»

Толпа мигрантов до смерти избила 20-летнего футболиста «Русской общины» в Подмосковье в августе 2025 года. Иностранцы повалили спортсмена на землю возле клуба, а когда тот потерял сознание, продолжили бить его ногами. Четверо участников драки находятся под стражей. «Вечерняя Москва» узнала детали этого скандала.