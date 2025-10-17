Силовики провели обыски у мигрантов, убивших в драке футболиста «Русской общины»

Российские силовики в подмосковном Щелкове провели обыски у злоумышленников, которые расправились с 20-летним футболистом «Русской общины» Арсением Ерошевичем. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщил источник в следственных органах.
Следствие приняло решение ужесточить статью, по которой ведется расследование: теперь преступников будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, стоившего спортсмену жизни.
Согласно записям с камер видеонаблюдения, молодой человек был избит несколькими мигрантами и после удара в челюсть упал, ударился головой и лишился сознания. Несмотря на тяжесть травм, его продолжали избивать, передает РИА Новости.
Толпа мигрантов до смерти избила 20-летнего футболиста «Русской общины» в Подмосковье в августе 2025 года. Иностранцы повалили спортсмена на землю возле клуба, а когда тот потерял сознание, продолжили бить его ногами. Четверо участников драки находятся под стражей. «Вечерняя Москва» узнала детали этого скандала.