В челябинском Першино стая алабаев напала на детей

В челябинском посёлке Першино два алабая напали на школьницу. Подробности сообщили в телеграм-канале «ЧП ДТП Челябинск».
Инцидент произошел в вечернее время. Дети катались на роликах. Один из псов укусил девочку за бедро — та упала и сломала руку. Со слов матери пострадавшего ребёнка, собаки выбежали с частной территории, а на крики никто не отозвался.
Позже хозяин алабаев попробовал загнать их обратно, однако с жителями не разговаривал и дверь не открыл. Школьницу доставили в травмпункт и зафиксировали травмы. Об инциденте сообщили в полицию.