На Керченском полуострове будет громко — причина

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат на спецполигонах Ленинского района Крыма в пятницу после полудня. Об этом сообщали в районной администрации.

«17 октября дня на территории на Багеровском полигоне планируется подрыв взрывоопасных предметов», — сказано в сообщении.

Взрывоопасные предметы 17 октября уничтожат также и на территории Войковского сельского поселения, в 4-х километрах севернее от села Бондаренково. Все подрывные мероприятия запланированы на вторую половину дня, уточнили в районной администрации.

Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.

Кроме того, в пятницу в течение дня в Керчи запланированы антитеррористические учения с задействованием опергрупп.

На территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.

Маневры будут проводиться в районе поселка Подмаячный — на самой восточной части Крымского полуострова.

С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.