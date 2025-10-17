На Керченском полуострове будет громко — причина

«17 октября дня на территории на Багеровском полигоне планируется подрыв взрывоопасных предметов», — сказано в сообщении.
Взрывоопасные предметы 17 октября уничтожат также и на территории Войковского сельского поселения, в 4-х километрах севернее от села Бондаренково. Все подрывные мероприятия запланированы на вторую половину дня, уточнили в районной администрации.
Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.
Кроме того, в пятницу в течение дня в Керчи запланированы антитеррористические учения с задействованием опергрупп.
На территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.
Маневры будут проводиться в районе поселка Подмаячный — на самой восточной части Крымского полуострова.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.