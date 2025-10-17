Парню из неблагополучной семьи дали пожизненное за три убийства и изнасилование

Харви Мигелю Робинсону было всего 19 лет, когда суд приговорил его к смертной казни за убийства двух женщин и 15-летней девушки, совершённые в период с 1992 по 1993 год. Он стал самым молодым серийным убийцей в истории США, оказавшимся в камере смертников.
Как и у многих несовершеннолетних преступников, истоки его насилия кроются в детстве. Робинсон родился 6 декабря 1974 года в Аллентауне, штат Пенсильвания, в семье алкоголика и тирана. Его отец уже отбывал срок за убийство сожительницы, которую забил насмерть в 1962 году, пишет ATI.
К девяти годам мальчик уже попадал под арест. Он отличался неуправляемым характером, нападал на учителей, неоднократно задерживался полицией за кражи и угрозы, не различая грань между добром и злом.
Есть основания полагать, что первое убийство он попытался совершить ещё в 1990 году. Тогда неизвестный подросток пробрался через окно в спальню 13-летней Лесли Герхарт и избил её кирпичом. Робинсону не предъявили обвинений, но его имя фигурировало среди подозреваемых.
Два года спустя подобное преступление повторилось. В августе 1992 года он напал на 29-летнюю Джоан Бургхардт, изнасиловал и до смерти избил её в собственной квартире. Незадолго до этого женщина жаловалась в полицию на попытку взлома: на её двери нашли порезанную москитную сетку, а из дома пропали 50 долларов. Через несколько дней соседи сообщили о её исчезновении и странных криках ночью. Полицейские нашли тело Бургхардт полуобнажённым, с 37 ранениями.
Следствие вело поиски убийцы, собирая образцы ДНК с места преступления. Как выяснилось позже, преступник уже находился под арестом по другому делу — Робинсон отбывал восемь месяцев за кражу. Выйдя из тюрьмы, он вновь совершил преступление.
9 июня 1993 года он похитил 15-летнюю разносчицу газет Шарлотту Шмойер во время её утреннего маршрута. Когда местный житель заметил брошенную тележку, полиция начала поиски и вскоре обнаружила тело девушки в лесу. Она была изнасилована и зарезана — на ее теле нашли следы от 22 ударов острым предметом. С тела также взяли образцы ДНК, однако тогда следствие ещё не могло их ни с чем сравнить.
Менее чем через две недели, 20 июня, Робинсон проник в дом женщины, за которой следил. В её постели он увидел женщину с мужчиной и вместо этого надругался над её 5-летней дочерью. Девочка выжила и смогла рассказать матери о случившемся.
Спустя несколько дней, 28 июня, он напал на Дениз Сэм-Кали, когда её муж был в отъезде. Женщина проснулась ночью и заметила злоумышленника. Она выбежала из дома, но преступник догнал её, изнасиловал прямо на лужайке и избил. Несмотря на травмы, она отчаянно сопротивлялась, и Робинсон в итоге сбежал.
Через две недели, 14 июля, он убил свою последнюю жертву — 47-летнюю Джессику Фортни.
Однако уже вскоре серия убийств подошла к концу. 18 июля Робинсон вновь попытался проникнуть в дом Сэм-Кали, но сигнализация отпугнула его. Женщина сообщила о случившемся, и полиция поставила в доме офицера для наблюдения.
31 июля он вернулся, пробрался через окно, чтобы не задействовать сигнализацию, но внутри его ждал полицейский Брайан Льюис. Завязалась перестрелка, после чего Робинсон, разбив стеклянную дверь, сбежал. Позже его нашли в больнице, куда он обратился за помощью из-за порезов, полученных при побеге.
Экспертиза установила совпадение ДНК Робинсона с биологическими следами, найденными у всех 5 жертв — Бургхардт, Шмойер, Сэм-Кали, Фортни и маленькой девочки. Его обвинили в 3 убийствах первой степени, а также в покушении на убийство, изнасилованиях, кражах и незаконном вторжении.
В ноябре 1994 года, за месяц до своего 20-летия, Харви Робинсон был признан виновным и приговорён к смертной казни. Это сделало его самым молодым серийным убийцей, ожидавшим исполнения приговора в США.
Позднее смертный приговор за убийство Джоан Бургхардт был заменён пожизненным заключением, так как на момент преступления ему было 17. Он также отказался от апелляции в обмен на ещё один пожизненный срок по делу Шмойер. Тем не менее Робинсон по-прежнему находится в камере смертников за убийство Джессики Фортни, и в 2013 году этот приговор был вновь подтверждён.
В 2019 году он предпринял очередную попытку обжалования, и судья сократил срок по делу Бургхардт до 35 лет. Тогда же судья Эдвард Рейбман задал Робинсону необычный вопрос, предложив рассмотреть возможность посмертного донорства мозга в научных целях, чтобы учёные смогли лучше понять причины его преступного поведения.
