Парню из неблагополучной семьи дали пожизненное за три убийства и изнасилование

9 июня 1993 года он похитил 15-летнюю разносчицу газет Шарлотту Шмойер во время её утреннего маршрута. Когда местный житель заметил брошенную тележку, полиция начала поиски и вскоре обнаружила тело девушки в лесу. Она была изнасилована и зарезана — на ее теле нашли следы от 22 ударов острым предметом. С тела также взяли образцы ДНК, однако тогда следствие ещё не могло их ни с чем сравнить.