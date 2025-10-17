Ричмонд
В Нижнем Новгороде полицейские изъяли из тайников более 3 кг наркотиков

Подозреваемым в наркопреступлении оказался безработный мужчина 1990 года рождения. При задержании в Канавинском районе он попытался выбросить пять пакетиков с запрещенными веществами. В ходе дальнейшей оперативной работы полицейские выявили 59 тайников, где злоумышленник спрятал наркотики, замаскировав их под обычные камни. Фигурант признался, что зарабатывал на жизнь сбытом наркотических веществ на территории города. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемый и заключён под стражу.

