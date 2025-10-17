Задержан начальник миграционного отдела полиции в Нижегородской области

В Нижегородской области против руководителя подразделения по миграционным вопросам районного отделения полиции возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением, сообщили в региональном СК.
Следственный комитет РФ по Нижегородской области инициировал уголовное преследование начальника отдела миграции в местном отделении полиции по обвинению в преступлении, квалифицируемом пунктом «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий).
Следствие установило, что в сентябре 2025 года, Зимин, знал о нелегальном пребывании одного из иностранных граждан на территории Российской Федерации. Однако, получив незаконное вознаграждение, он намеренно игнорировал данный факт.
Выяснилось, что мигрант ранее был депортирован из страны за противоправные действия, и ему был установлен запрет на въезд в течение 50 лет.
По запросу следователя из регионального Следственного комитета, суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскных мероприятий Управления ФСБ России по Нижегородской области.
В настоящее время проводится расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств инцидента, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Ведется работа по выявлению других эпизодов преступной деятельности подозреваемого.