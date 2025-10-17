В Башкирии ищут специалистов с зарплатой до 250 тысяч рублей

На интерактивном портале службы занятости Башкирии размещены новые предложения о работе с достойным уровнем дохода. Вакансии открыты в разных городах республики, включая Уфу, Нефтекамск, Сибай и другие населенные пункты.
Среди наиболее востребованных профессий — рабочие специальности, медицинские работники и сотрудники для сферы торговли. К примеру, программист в уфимской компании «Инфотекс» может рассчитывать на ежемесячный доход от 200 до 250 тысяч рублей. Почти столько же готовы платить машинисту промывочного агрегата на местном опытном заводе «Нефтехим-Сервис» — от 180 до 210 тысяч рублей.
В сфере здравоохранения одним из самых высоких окладов отличается вакансия хирурга в Федоровской ЦРБ, где зарплата достигает 120 тысяч рублей. В Учалинской центральной районной больнице открыто множество позиций для врачей разных специальностей — от терапевта до рентгенолога, с доходом до 94 тысяч рублей.
Производственные предприятия также предлагают конкурентоспособные условия. Токарь и шлифовщик на уфимском моторостроительном предприятии могут зарабатывать до 99 и 102 тысяч рублей соответственно. В Нефтекамске на автозаводе требуются сварщики на лазерных установках с зарплатой до 90 тысяч рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.