В Башкирии ищут специалистов с зарплатой до 250 тысяч рублей

Среди наиболее востребованных профессий — рабочие специальности, медицинские работники и сотрудники для сферы торговли. К примеру, программист в уфимской компании «Инфотекс» может рассчитывать на ежемесячный доход от 200 до 250 тысяч рублей. Почти столько же готовы платить машинисту промывочного агрегата на местном опытном заводе «Нефтехим-Сервис» — от 180 до 210 тысяч рублей.