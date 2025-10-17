Из-за отключения газа почти в 20 домах Омска возбудили уголовное дело

«По версии следствия, в результате ненадлежащей деятельности ООО “Омская областная газовая компания” по оказанию коммунальных услуг, в том числе несвоевременного наполнения резервуарных установок сжиженным углеводородным газом, с 10 по 14 октября 2025 года было полностью прекращено газоснабжение 19 многоквартирных домов в г. Омске, где проживают более полутора тысяч граждан», — рассказали в ведомстве.