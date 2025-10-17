Из-за отключения газа почти в 20 домах Омска возбудили уголовное дело

СК РФ по Омской области сообщает в пятницу, 17 октября 2025 года, о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Омская областная газовая компания». Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
«По версии следствия, в результате ненадлежащей деятельности ООО “Омская областная газовая компания” по оказанию коммунальных услуг, в том числе несвоевременного наполнения резервуарных установок сжиженным углеводородным газом, с 10 по 14 октября 2025 года было полностью прекращено газоснабжение 19 многоквартирных домов в г. Омске, где проживают более полутора тысяч граждан», — рассказали в ведомстве.
По мнению регионального СК, перерывы в подаче газа значительно превысили допустимую правилами предоставления коммунальных услуг продолжительность, в связи с чем были нарушены права омичей.
Как заявляется, сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, а также конкретных виновных лиц.