Женщину из Первоуральска, избивавшую 10-летнего сына, посадили на 3 года

В Первоуральске вынесли приговор матери, избивавшей своего 10-летнего сына. Суд установил, что с октября 2024 года по апрель 2025 года Елена выпивала и избивала своего сына. Ребенка били кулаками по голове, шее, плечам и животу. В один из дней мальчик не выдержал и сбежал из дома без верхней одежды в мороз.