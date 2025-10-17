Женщину из Первоуральска, избивавшую 10-летнего сына, посадили на 3 года

В Первоуральске вынесли приговор матери, избивавшей своего 10-летнего сына. Суд установил, что с октября 2024 года по апрель 2025 года Елена выпивала и избивала своего сына. Ребенка били кулаками по голове, шее, плечам и животу. В один из дней мальчик не выдержал и сбежал из дома без верхней одежды в мороз.
Первоуральский городской признал Елену виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание, не повлекшее за собой тяжкого или среднего вреда здоровью, в отношении несовершеннолетнего, находящегося в зависимости от виновного».
— Осужденной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Помимо этого, прокуратура Первоуральска подала иск о возмещении пострадавшему компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск частично.