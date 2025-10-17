Ричмонд
В Сочи отбили нападение украинских беспилотников: подробности ночной атаки

Прошедшей ночью, 17 октября, украинские беспилотники пытались ударить по Сочи. Средства ПВО отразили атаку на город. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Над акваторией Черного моря уничтожено шесть БПЛА, сообщили в Минобороны России.

Прошедшей ночью, 17 октября, украинские беспилотники пытались ударить по Сочи. Средства ПВО отразили атаку на город. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

На фоне атаки в отелях на федеральной территории «Сириус» сработали системы оповещения населения. Из некоторых гостиниц были эвакуированы туристы, а студентам «Сириуса» пришлось провести ночь в подвале общежития. Кроме того, ночью была ограничена работа аэропорта. Что известно о ночной атаке БПЛА на Сочи 17 октября — в материале URA.RU.

Угроза атаки беспилотников.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКрым без электричества и закрытые аэропорты: карта атак БПЛА на 17 октября.

Обострение ситуации на юге страны началось поздним вечером 16 октября. В Краснодарском крае был введен режим повышенной готовности, а в аэропорту Краснодара началось действие режима «Ковер», предусматривающего временные ограничения на выполнение авиарейсов.

Вскоре тревога затронула и прибрежные районы. В период с 23:00 до 05:00 утра по мск системы оповещения в Сочи и на федеральной территории «Сириус» несколько раз переходили в активный режим. На территории всего Большого Сочи — от Лазаревского до Адлера, а также в «Сириусе» — включались сирены и передавались речевые сообщения о «беспилотной угрозе», в которых жителям предписывалось немедленно укрыться. В 02:15 мск мэр города Андрей Прошунин сообщил об опасности, связанной с БПЛА.

Ракетная опасность.

Рано утром, в 04:55 мск, глава Сочи опубликовал сообщение, что средства ПВО в городе отражают ракетную атаку. Жителей и гостей города призвали ни в коем случае не выходить на улицу. Также Прошунин предупредил о действующем запрете фото- и видеосъемки работы противовоздушного комплекса и сбитых украинских беспилотников.

Принятые меры в связи с атакой на Сочи.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБеспилотники атаковали регионы РФ, закрываются аэропорты. Онлайн-трансляция.

Ночью на федеральной территории «Сириус» была проведена экстренная эвакуация туристов из ряда отелей. Как сообщают местные паблики в Telegram, данная мера была принята после того, как в гостиницах неоднократно срабатывали сирены, а постояльцам рекомендовалось для собственной безопасности занимать положение лежа на полу.

Студенты, проживающие в общежитии «Гамма Сириус», вынуждены были эвакуироваться в связи с объявленной угрозой опасности БПЛА. Учащиеся были перемещены в подвалы, где и провели остаток ночи.

В целях безопасности Росавиация приняла решение о введении временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропортах Краснодара и Сочи. В результате данных мер последний оказался полностью закрыт для авиасообщения. Как сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале, один из рейсов, направлявшихся в Сочи, был вынужден совершить посадку на запасном аэродроме.

Ситуация нормализовалась к утру.

Рано утром Прошунин сообщил, что в Сочи отменена угроза ракетной и беспилотной атак. Опасности для горожан и туристов нет. Информации о пострадавших и разрушениях не публиковалось.

Ближе к утру ограничения были сняты и в аэропортах Краснодара и Сочи. Минобороны РФ в своей официальной сводке сообщило, что над акваторией Черного моря за ночь сбито шесть дронов ВСУ.

