В Сочи отбили нападение украинских беспилотников: подробности ночной атаки

Вскоре тревога затронула и прибрежные районы. В период с 23:00 до 05:00 утра по мск системы оповещения в Сочи и на федеральной территории «Сириус» несколько раз переходили в активный режим. На территории всего Большого Сочи — от Лазаревского до Адлера, а также в «Сириусе» — включались сирены и передавались речевые сообщения о «беспилотной угрозе», в которых жителям предписывалось немедленно укрыться. В 02:15 мск мэр города Андрей Прошунин сообщил об опасности, связанной с БПЛА.