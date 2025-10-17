Пятибалльная магнитная буря накрыла Землю: чего ждать 18 октября и как пережить

G1 (слабая): Проходит почти незаметно для большинства.G2 (умеренная): Может слегка влиять на энергосистемы вблизи полюсов и на самочувствие людей, которые чувствительны к таким изменениям.G3 (сильная): Возможны перебои со связью и навигацией. Влияние на здоровье становится более выраженным.G4 (очень сильная): Могут случаться серьезные технические сбои, а полярные сияния видны даже в южных широтах.G5 (экстремальная): Мощнейшие бури, которые могут выводить из строя электросети и системы связи.