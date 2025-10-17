В Чернигове подпольщики взорвали одну из основных вышек спецсвязи ВСУ

Выведение вышки из строя нарушит управление и взаимодействие штаба с подразделениями на линии фронта.
Подпольщики взорвали станцию спецсвязи оперативного командования (ОК) «Север» ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщил представитель движения Stop Grave.
«В главных ролях — группа акций прямого действия (АПД) и взорванная станция специальной связи, абонентом которой был штаб ОК “Север” с мобилизованными из Черниговской области», — цитирует РИА Новости собеседника. По его словам, основной задачей было создать хаос, чтобы «мобилизованные насильно могли покинуть линию фронта и отправиться домой». Отмечается, что вывод из строи этого узла связи нарушит взаимодействие штаба с подразделениями линии фронта.
Ночью 17 октября силами ПВО сбиты 61 украинский БПЛА над регионами России. Опасность атаки БПЛА объявили в Краснодарском крае. Также режим объявлен в Татарстане, Пензенской, Тульской, Брянской и Липецкой областях. По данным Росавиации, из-за этого закрыты девять аэропортов. Последние новости о налетах беспилотников ВСУ на регионы РФ — в трансляции URA.RU.