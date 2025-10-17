Ричмонд
На рейс из Даламана во Внуково не загрузили более 80 мест багажа

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более 80 мест багажа не были загружены на рейс РС-1458 авиакомпании Pegasus Airlines из турецкого города Даламан в Москву в аэропорту отправления, сообщили в Telegram-канале аэропорта Внуково.

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, 81 место багажа не было загружено на ваш рейс в аэропорту отправления», — говорится в сообщении.

В авиагавани добавили, что в Pegasus Airlines принимают меры, чтобы доставить багаж пассажирам как можно скорее.