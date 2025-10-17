В Рима взорвали автомобиль журналиста-расследователя Рануччи

Как пишет Corriere della Sera, взрыв, прогремевший в четверг вечером на юге столицы, был такой мощности, что повредил не только автомобили, но и дом, у которого они были припаркованы. При этом никто не пострадал. «Моя дочь прошла там незадолго до взрыва, она могла бы погибнуть», — приводит издание слова журналиста. По его мнению, произошедшее связано с тем, что Report анонсировал новые программы-расследования.