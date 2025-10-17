При атаке БПЛА в Крыму повреждены несколько электроподстанций

По словам Аксенова, сейчас на месте повреждений ведутся восстановительные работы. Подробнее об окончании ремонта и сроках подключения электричества будет известно чуть позже на официальных ресурсах правительства республики, заверил он.
Глава Крыма призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Всего за прошедшую ночь над территорией региона были сбиты 32 беспилотника.
