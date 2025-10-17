Ричмонд
Жителя Башкирии похитили из-за денежного долга

Жителя Башкирии похитили из-за денежного долга.

В Октябрьском перед судом предстанет банда вымогателей и похитителей. По версии следствия, в ноябре 2024 года шестеро мужчин подкараулили знакомого возле одного из магазинов города и потребовали вернуть почти 70 тысяч рублей долга.

Получив отказ, они силой посадили должника в автомобиль и вывезли за город, где продолжили избивать и настаивать на возврате денег.

Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, отдал им свой телефон. Позже ему удалось сбежать и обратиться в полицию.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четверых из вымогателей. Уголовное дело направлено в Октябрьский городской суд. Материалы дела в отношении еще двоих участников преступной группы выделили в отдельное производство.

Ранее в Уфе задержали мужчину по подозрению в поджоге подруги, писал «Башинформ».