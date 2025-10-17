В Петербурге поймали на коррупции главу бюджетного учреждения

Для этого мужчине нужно было оказать содействие в победе в конкурсах на выполнение строительных и ремонтных работ в двух детских садах Приморского района. Стоимость одно контракта составляла 8 104 245 рублей, а второго — 8 073 651 рубль. Таким образом, предпринимателю предлагали взятку в размере 1 935 000 рублей.