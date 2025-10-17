В Петербурге поймали на коррупции главу бюджетного учреждения

В полицию в Санкт-Петербурге обратился с сообщением о коррупции обратился 32-летний бизнесмен.
Он рассказал, что директор одного из бюджетных учреждений в Приморском районе., занимающегося ремонтом и обслуживанием зданий. Он предложил ему финансовое вознаграждение в размере 12% от стоимости государственного контракта.
Для этого мужчине нужно было оказать содействие в победе в конкурсах на выполнение строительных и ремонтных работ в двух детских садах Приморского района. Стоимость одно контракта составляла 8 104 245 рублей, а второго — 8 073 651 рубль. Таким образом, предпринимателю предлагали взятку в размере 1 935 000 рублей.
Однако сделка не состоялась. Сотрудники экономической полиции выявили коррупционную схему. Следствие установило, что директор бюджетного учреждения получал от представителей частных строительных компаний денежное вознаграждение, которое составляло порядка 12% от суммы госконтракта, обеспечивая взамен их победу в конкурсах на проведение ремонтных работ в государственных учреждениях.
Часть от вырученных таким образом денег он отдавал своим сообщникам. Сейчас по поводу случившегося возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере». Сам взяточник был задержан полицией, сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.