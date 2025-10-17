В Подмосковье прошли обыски у мигрантов, избивших футболиста до смерти

Инцидент с участием Арсения, игрока любительского клуба «Русская община Щелково», произошел в конце августа 2025 года. Молодой спортсмен оказался втянутым в конфликт в одном из клубов города. При нападении несколько мигрантов нанесли ему травмы, включая удар по затылку, вследствие чего пострадавший упал, но избиение не прекратилось.