В Подмосковье прошли обыски у мигрантов, избивших футболиста до смерти

В подмосковном Щелково прошли обыски у подозреваемых, обвиняемых в жестоком нападении на 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник, имеющий непосредственное отношение к расследованию.
Исходя из постановлений суда, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в жилых помещениях лиц, причастных к делу.
Инцидент с участием Арсения, игрока любительского клуба «Русская община Щелково», произошел в конце августа 2025 года. Молодой спортсмен оказался втянутым в конфликт в одном из клубов города. При нападении несколько мигрантов нанесли ему травмы, включая удар по затылку, вследствие чего пострадавший упал, но избиение не прекратилось.
Впоследствии пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми повреждениями — переломом черепа, повреждением гортани и гематомой мозга. Ерошевич перенёс несколько операций, впал в кому, однако спасти его не удалось.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о преднамеренном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшему смерть по неосторожности. По подозрению задержаны четверо нападавших мигрантов.
