Срочник открыл стрельбу по сослуживцам в Подмосковье: первые подробности ЧП

В одной из воинских частей, расположенной в деревне Свитино Наро-Фоминского района Московской области, солдат-срочник открыл стрельбу по своим сослуживцам. О происшествии стало известно от одного из раненых военнослужащих. Он позвонил матери и рассказал о случившемся. Женщина вызвала в военную часть врачей и сотрудников правоохранительных органов.