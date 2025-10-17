В Челябинской области рецидивиста задержали с 240 свертками наркотика

Все произошло в Южноуральске.
Сообщается, что мужчина планировал осуществить сбыт синтетических наркотических средств на территории городского округа путем размещения тайников-закладок.
Фигурант — ранее судимый 30-летний житель Чебаркуля. При личном досмотре у него изъяли 180 свертков с наркотическим средством. В ходе последующего обыска жилища полицейские обнаружили еще 60 свертков.
«Общая масса изъятых наркотических средств составила более 200 граммов», — уточнили в региональном Главке МВД.
Возбуждено уголовное дело, злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.