Норовирус выявлен у заболевших и персонала в школе Арзамаса.

По данным главы города Александра Щелокова, в школе «Созвездие» зарегистрировано восемь случаев заболевания, четверо семиклассников 12 и 13 лет госпитализированы, один уже дома. Всего на контроле до 15 обращений от родителей учащихся в ЦГБ. Врачи опасений не высказывают.