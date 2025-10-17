Ричмонд
Норовирус выявлен у заболевших и персонала в школе Арзамаса

Норовирус выявлен у заболевших и персонала в школе Арзамаса.

Источник: НТА-Приволжье

Как информирует пресс-служба Роспотребнадзора по Нижегородской области, возбудителем острых кишечных инфекций в школе Арзамаса послужил норовирус.

Его выявили у сотрудников пищеблока и заболевших школьников.

Также установлены нарушения санитарного законодательства на пищеблоке, возбуждены дела об административной ответственности в отношении ответственных лиц.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе заключительная дезинфекция.

По данным главы города Александра Щелокова, в школе «Созвездие» зарегистрировано восемь случаев заболевания, четверо семиклассников 12 и 13 лет госпитализированы, один уже дома. Всего на контроле до 15 обращений от родителей учащихся в ЦГБ. Врачи опасений не высказывают.

Как сообщалось ранее, после регистрации случаев острой кишечной инфекции образовательная деятельность арзамасской школы была приостановлена.

Возбуждено уголовное дело.