Норовирус выявлен у заболевших и персонала в школе Арзамаса.

Как информирует пресс-служба Роспотребнадзора по Нижегородской области, возбудителем острых кишечных инфекций в школе Арзамаса послужил норовирус.
Его выявили у сотрудников пищеблока и заболевших школьников.
Также установлены нарушения санитарного законодательства на пищеблоке, возбуждены дела об административной ответственности в отношении ответственных лиц.
В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе заключительная дезинфекция.
По данным главы города Александра Щелокова, в школе «Созвездие» зарегистрировано восемь случаев заболевания, четверо семиклассников 12 и 13 лет госпитализированы, один уже дома. Всего на контроле до 15 обращений от родителей учащихся в ЦГБ. Врачи опасений не высказывают.
Как сообщалось ранее, после регистрации случаев острой кишечной инфекции образовательная деятельность арзамасской школы была приостановлена.
Возбуждено уголовное дело.