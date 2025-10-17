Орбан решил созвониться с Путиным после разговора с Трампом

Орбан созвонится с Путиным до его саммита с Трампом.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Kossuth.
«Вчера вечером я разговаривал по телефону с американским президентом. А с президентом Путиным я проведу разговор сегодня утром», — заявил Орбан в интервью радиостанции Kossuth. Темой обсуждения, по его словам, станет предстоящая встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом, которая должна пройти в ближайшее время в Будапеште.
Орбан также уточнил, что уже побеседовал по телефону с Трампом. Он сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке российско-американского саммита, передает Magyar Nemzet.
Премьер-министр отметил, что существует множество площадок за пределами Европы, подходящих для проведения подобных переговоров, однако в Европе, по его словам, кроме Будапешта, нет аналогичного места. По мнению главы правительства, Венгрия является единственным государством на континенте, последовательно и открыто выступающим в поддержку мира на протяжении последних трех лет.
Ранее Путин и Трамп достигли решили провести личную встречу в Будапеште. Почему именно Венгрия станет местом встречи двух лидеров — в материале URA.RU.