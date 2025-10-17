Орбан решил созвониться с Путиным после разговора с Трампом

Премьер-министр отметил, что существует множество площадок за пределами Европы, подходящих для проведения подобных переговоров, однако в Европе, по его словам, кроме Будапешта, нет аналогичного места. По мнению главы правительства, Венгрия является единственным государством на континенте, последовательно и открыто выступающим в поддержку мира на протяжении последних трех лет.