В Могилеве при ремонте грузовика погиб водитель предприятия

17 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве следователи устанавливают обстоятельства гибели водителя предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Источник: СК

По предварительной информации, утром 16 октября 25-летний водитель пытался починить вышедшую из строя гидравлическую систему грузового автомобиля MAZ. Однако оказался зажат между частями транспортного средства. От полученных травм он скончался.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Зафиксирована следовая картина, опрошены свидетели, изъята необходимая документация.

Как установлено, находясь между шасси и кузовом транспортного средства, водитель открутил шланг гидравлической системы, в результате чего произошло падение давления и кузов опустился.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим гибели мужчины.