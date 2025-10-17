В Могилеве при ремонте грузовика погиб водитель предприятия

По предварительной информации, утром 16 октября 25-летний водитель пытался починить вышедшую из строя гидравлическую систему грузового автомобиля MAZ. Однако оказался зажат между частями транспортного средства. От полученных травм он скончался.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Зафиксирована следовая картина, опрошены свидетели, изъята необходимая документация.
Как установлено, находясь между шасси и кузовом транспортного средства, водитель открутил шланг гидравлической системы, в результате чего произошло падение давления и кузов опустился.
Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим гибели мужчины.