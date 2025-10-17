DM: просители убежища жестоко изнасиловали британку на Брайтон-Бич

Правоохранители Великобритании арестовали троих просителей убежища, 25-летнего Абдуллу Ахмади, 20-летнего Карина Аль-Данасурта и 25-летнего Ибрагима Аль-Шафе, за жестокое изнасилование 33-летней женщины на Брайтон-Бич в Брайтоне, пишет Daily Mail со ссылкой на прокурора Мелани Вуттон.
«Это было изнасилование на Брайтон-Бич этим обвиняемым вместе с двумя другими. Они подвергли девушку довольно ужасающему испытанию», — заявила в суде Вуттон.
Также удалось выяснить, что один из мужчин является миграционным преступником.
Детектив-суперинтендант Энди Харбор заявил, что полиции удалось максимально быстро вычислить и найти подозреваемых, сейчас они заключены под стражу и ожидают суд. С девушкой работают психологи.
