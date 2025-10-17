В Салавате пожар уничтожил навес с автомобилями и повредил жилой дом

В Салавате произошел сильный пожар, в результате которого пострадал кирпичный жилой дом и семь автомобилей, находившихся под навесом. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.
В ведомстве рассказали, что возгорание случилось на улице Пушкина. Справиться с огнем было непросто из-за большого количества горючих материалов пламя быстро охватило все здание размером 20 на 15 метров. Всего для ликвидации огня привлекли 30 пожарных и шесть единиц спецтехники, включая силы ведомственной охраны.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас дознаватель МЧС России выясняет все обстоятельства и причины возникновения пожара.
