В Салавате пожар уничтожил навес с автомобилями и повредил жилой дом

В ведомстве рассказали, что возгорание случилось на улице Пушкина. Справиться с огнем было непросто из-за большого количества горючих материалов пламя быстро охватило все здание размером 20 на 15 метров. Всего для ликвидации огня привлекли 30 пожарных и шесть единиц спецтехники, включая силы ведомственной охраны.