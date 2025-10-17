В Ленобласти любовник жены бойца СВО убил и утопил его, обвязав тело цепью

В Ленинградской области любовник жены бойца СВО убил его, когда мужчина вернулся домой в отпуск, а затем утопил, обвязав тело цепью, сообщает интернет-издание 47News.
Уточняется, что убийство произошло в начале октября — военнослужащий узнал об измене супруги и произошла драка с ее любовником.
«Задержанный уже дал показания, как при ссоре на улице в Колпине избил своего знакомого, затем запихнул его в багажник своего Ford Focus, а когда отъехал и понял, что человек скончался, отвез тело в Кингисеппский район к озеру Хаболово. Там завернул его в тент, обмотал цепью и утопил», — говорится в публикации.
По данным издания, супруга бойца подстраховывала своего нового возлюбленного на другой машине, но, несмотря на это, проходит по уголовному делу как свидетель. Ford Focus после преступления, отмечает СМИ, пара сожгла из-за пятен крови внутри.
Тело участника спецоперации еще не нашли, но этим уже занимаются, в частности, водолазы.
Ранее сообщалось, что в Якутии 16-летнюю дочь погибшего бойца СВО Саввы Михайлова заподозрили в убийстве его вдовы и сына-подростка.