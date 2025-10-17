В Ленобласти любовник жены бойца СВО убил и утопил его, обвязав тело цепью

«Задержанный уже дал показания, как при ссоре на улице в Колпине избил своего знакомого, затем запихнул его в багажник своего Ford Focus, а когда отъехал и понял, что человек скончался, отвез тело в Кингисеппский район к озеру Хаболово. Там завернул его в тент, обмотал цепью и утопил», — говорится в публикации.