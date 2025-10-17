Квартирант убил мужчину на юго-западе Москвы

В квартире на Солнцевском проспекте на юго-западе Москвы было обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в столичной прокуратуре. По данным надзорного ведомства, причиной гибели стало ножевое ранение в области шеи.
По предварительной информации, телесные повреждения погибшему нанес 33-летний квартирант, снимавший у жертвы комнату. Мужчина уже задержан.
Солнцевская межрайонная прокуратура взяла под контроль процесс установления всех обстоятельств произошедшего. Ведомство следит за принятием процессуальных решений о возбуждении уголовного дела.
Также прокуратура контролирует привлечение фигуранта к уголовной ответственности в соответствии с законом, передает Telegram-канал прокуратуры.
