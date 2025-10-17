В Прикамье спустя 4 года найден мёртвым пропавший по пути на работу мужчина

Мужчина, пропавший по пути на работу, найден мёртвым спустя 4 года после исчезновения в Пермском крае, сообщает отряд «ПрикамьеПоиск».
Речь идёт о прикамце, который исчез в возрасте 50 лет на пути в Березники. В мае 2021 года сайт perm.aif.ru рассказывал, что сообщение о пропаже мужчины было опубликовано пермским поисковым отрядом. К ориентировке была прикреплена фотография пропавшего и его описание. Уточнялось, что прикамец исчез по пути на работу — он ехал устраиваться на новое место, но не появился на собеседовании.
В ориентировке волонтёры рассказывали, что мужчине вид было около 50 лет, у него было худощавое телосложение и татуировка в виде ёлки или креста на безымянном пальце. С мая 2021 года его местонахождение оставалось неизвестным.
Утром 17 октября 2025 года в телеграм-канале отряда «ПрикамьеПоиск» было опубликовано обновление о поиске мужчины. Как оказалось, их остановили из-за его гибели.
«Найден. Погиб. Всем спасибо за помощь. Просьба снять репосты», — сообщили волонтёры.
Подробности о том, когда именно погиб мужчина и где он был найден, не уточняются. Сотрудники отряда выразили свои соболезнования родным и близким.