В Прикамье спустя 4 года найден мёртвым пропавший по пути на работу мужчина

Речь идёт о прикамце, который исчез в возрасте 50 лет на пути в Березники. В мае 2021 года сайт perm.aif.ru рассказывал, что сообщение о пропаже мужчины было опубликовано пермским поисковым отрядом. К ориентировке была прикреплена фотография пропавшего и его описание. Уточнялось, что прикамец исчез по пути на работу — он ехал устраиваться на новое место, но не появился на собеседовании.