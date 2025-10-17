Ричмонд
В Петербурге ищут мать, которая оставила младенца среди мусорных баков

Коляску с младенцем обнаружили утром 17 октября жители Московского района. Ребенок был оставлен у мусорных баков на Московском проспекте, об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК по Петербургу. Возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

Источник: Фонтанка.ру

После сообщение о ребенке на место сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. Мать младенца зафиксировали камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении «Фонтанки», женщина оставила своего малыша намеренно. Она немного покатала коляску по мусорной площадке, а затем ушла, оглядываясь.

«В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, организованы разыскные мероприятия по установлению женщины, оставившей ребенка, а также выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ГСУ СК.

Ход и результаты расследования по уголовному делу контролируются прокуратурой.