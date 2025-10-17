В Петербурге ищут мать, которая оставила младенца среди мусорных баков

После сообщение о ребенке на место сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. Мать младенца зафиксировали камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении «Фонтанки», женщина оставила своего малыша намеренно. Она немного покатала коляску по мусорной площадке, а затем ушла, оглядываясь.