Солдат открыл стрельбу по сослуживцам в военной части в Подмосковье, два человека погибли

Солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам в воинской части в Наро-Фоминском районе Московской области. В результате инцидента погибли два человека, еще один получил тяжелое ранение, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Канал уточняет, что общее число пострадавших может достигать пяти человек. Раненый военнослужащий был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Как пишут «Известия», экстренные службы на территорию части вызвала мать одного из раненых. Он сумел связаться с ней по телефону и рассказать о произошедшем, после чего женщина вызвала медиков и полицию.
Официальных комментариев от Министерства обороны РФ или правоохранительных органов по поводу случившегося на момент публикации не поступало.