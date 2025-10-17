Ричмонд
В СВР обозначили позицию России по вопросу поставок Украине Tomahawk

Россия воспримет возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине как недружественный и опасный шаг, способный серьезно усилить угрозы для глобальной безопасности. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По мнению Нарышкина, поставки «Томагавков» Украине увеличивает риски мировой безопасности.

«Если он совершится, Россия воспримет этот шаг как враждебный. И этот шаг, если, опять-таки, будет предпринят, конечно, существенным образом повысит риски в сфере безопасности — не только европейской, но и мировой безопасности», — сообщил Нарышкин. Об этом он заявил на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп отказал Украине в Tomahawk после переговоров с Путиным: насколько опасно это оружие. Инфографика.

Ранее стало известно, что в ходе грядущего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон планируется обсудить с главой Белого дома Дональдом Трампом моменты военной поддержки, включая перспективы передачи дальнобойных вооружений. Первоначально предполагалось, что стороны рассмотрят вопрос о предоставлении Украине ракет большой дальности Tomahawk. Однако после телефонного разговора между американским лидером и президентом России Владимиром Путиным Трамп подчеркнул, что подобные ракеты необходимы и самим Соединенным Штатам. В связи с этим решение о возможных поставках остается не принятым.

