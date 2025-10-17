Житель Челябинской области осужден за хищение икон из храма

Напомним, все произошло 8 января 2025 года. Как следует из материалов дела, мужчина находился в помещении главного храма имени святителя Василия Великого.
В какой-то момент он решил похитить иконы: «Не рыдай мене мати», ее стоимость 15 тыс. рублей, которая, согласно заключению эксперта, является культурной ценностью, и «Собор преподобных старцев Оптинских», ее стоимость 1,5 тыс. рублей.
Похищенное имущество злоумышленник вернул после задержания. Тракторозаводский районный суд признал жителя поселка Петровский (Красноармейский район) виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность).
Адвокаты настаивали на квалификации действий фигуранта по статье 158 УК РФ (кража) и прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку священнослужители простили злоумышленника и не имеют претензий.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период», — прокомментировали в региональной прокуратуре.