Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Челябинской области осужден за хищение икон из храма

Житель Челябинской области осужден за хищение икон из храма, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, все произошло 8 января 2025 года. Как следует из материалов дела, мужчина находился в помещении главного храма имени святителя Василия Великого.

В какой-то момент он решил похитить иконы: «Не рыдай мене мати», ее стоимость 15 тыс. рублей, которая, согласно заключению эксперта, является культурной ценностью, и «Собор преподобных старцев Оптинских», ее стоимость 1,5 тыс. рублей.

Похищенное имущество злоумышленник вернул после задержания. Тракторозаводский районный суд признал жителя поселка Петровский (Красноармейский район) виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность).

Адвокаты настаивали на квалификации действий фигуранта по статье 158 УК РФ (кража) и прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку священнослужители простили злоумышленника и не имеют претензий.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период», — прокомментировали в региональной прокуратуре.