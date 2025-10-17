Мать пропавшего россиянина спустя 3 года нашла в телефоне загадочную переписку

Мать жителя Воронежской области, чей сын бесследно пропал три года назад, обнаружила на мобильном устройстве сына странную переписку. Соответствующая информация была обнародована в телеграм-канале Baza.
Согласно имеющимся сведениям, 37-летний мужчина перестал выходить на связь ночью 18 июля 2022 года. Предпринятые поисковые мероприятия не увенчались успехом.
Лишь по прошествии двух лет, после того как мать пропавшего обратилась в средства массовой информации, правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по факту предполагаемого убийства, хотя, по утверждению родных, за все время расследования не было выявлено никаких улик, указывающих на преступный характер произошедшего.
Мобильный телефон сына обнаружила его мать в ходе уборки кладового помещения в подъезде дома, где он проживал. Аппарат находился на шкафу. После включения устройства женщина увидела не поддающуюся логическому объяснению переписку с одним из родственников, датированную днем исчезновения. В обмене сообщениями шла речь о планируемой продаже совместного с супругой жилья и о предстоящем визите неких лиц, названных бандитами.
«Найдут нас не живыми», — написал пропавший на следующие сутки мужчина. «21 век на дворе прикрощай пить компот из сухофруктов», — ответил ему собеседник.
За месяц до загадочного исчезновения супружеская пара заключила брачный контракт, согласно условиям которого все совместное имущество в случае развода отходило жене. Родственники сообщили, что супруга пропавшего отправилась в отпуск, а после возвращения незамедлительно инициировала бракоразводный процесс. К октябрю 2022 года развод был официально оформлен, и женщина прекратила участвовать в поисках бывшего мужа.
Мать пропавшего предпринимала попытки приобщить обнаруженную электронную переписку к материалам уголовного дела, однако ей неоднократно отказывали. Совместно с адвокатом они направляли соответствующие жалобы в вышестоящие инстанции, расположенные в Москве, но каждый раз дело возвращалось на дополнительное рассмотрение в Воронеж.
