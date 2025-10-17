Mash: Актрису Лидию Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщает Mash. По данным источника, обследование выявило, что сердце актрисы получает недостаточно кислорода.
Медики провели стентирование сосудов и восстановили сердечный кровоток. Операция длилась полтора часа и прошла успешно.
Сейчас Федосеева-Шукшина находится под наблюдением врачей и продолжает восстановление в палате, передает Telegram-канал.
Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга в эфире программы «Пусть говорят» рассказала, что ее мать чувствует себя неважно. По ее словам, родительницу сразили инсульт и инфаркт, а также прогрессирующая деменция. Позже зрителям показали видео с актрисой в солнцезащитных очках и с красной помадой на губах.
Федосееву-Шукшину лишили прав на наследие супруга, актера и сценариста Василия Шукшина, а также доли в столичной квартире на улице Бочкова. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник утверждает, что за этим стоит дочь артистки Мария Шукшина. Актриса хотела создать там музей, посвященный своему мужу.