Аксенов: Из-за атаки вражеских дронов повредились электроподстанции в Крыму

Несколько электроподстанций получили значительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Крыму. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
— В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым. На данный момент идут восстановительные работы, — добавил он в Telegram-канале.
При этом губернатор не уточнил, в каких именно районах были повреждены объекты. Однако он попросил жителей доверять только официальным источникам информации.
В этот же день мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО РФ). Отражалась ракетная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ).
16 октября военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.