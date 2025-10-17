Суд оставил бывшего вице-губернатора Олега Чемезова в СИЗО

Верх-Исетский райсуд арестовал Олега Чемезова 30 сентября — после того как в СИЗО уже отправили остальных фигурантов дела, связанного с компанией «Облкоммунэнерго»: бизнесмен Алексей Бобров, топ-менеджер «Корпорации СТС» Татьяна Черных, экс-руководитель «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочка «Облкоммунэнерго»). Всем им предъявлены обвинения по ч.4, ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, они похитили более 1 млн руб. из областного бюджета. Никто из них вину не признает. Все они находятся в СИЗО, оспорить избранную меру пресечения им не удалось.