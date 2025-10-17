Суд оставил бывшего вице-губернатора Олега Чемезова в СИЗО

Верх-Исетский райсуд арестовал Олега Чемезова 30 сентября — после того как в СИЗО уже отправили остальных фигурантов дела, связанного с компанией «Облкоммунэнерго»: бизнесмен Алексей Бобров, топ-менеджер «Корпорации СТС» Татьяна Черных, экс-руководитель «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочка «Облкоммунэнерго»). Всем им предъявлены обвинения по ч.4, ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, они похитили более 1 млн руб. из областного бюджета. Никто из них вину не признает. Все они находятся в СИЗО, оспорить избранную меру пресечения им не удалось.
Массовые аресты начались после рассмотрения иска Генпрокуратуры РФ о национализации активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. 10 октября в доход государства были изъяты акции «Облкоммунэнерго», «СУЭНКО», «Делового дома на Архиерейской» и других компаний.
В исковом заявлении надзорный орган указал, что холдинг «Корпорация СТС», бенефициарами которого значатся Артем Биков и Алексей Бобров, незаконно приватизировал государственное имущество «Облкоммунэнерго», принадлежавшее Свердловской области.
Экс-супруга Олега Чемезова — Ирина Чемезова — находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве (ч.4, ст. 159 УК РФ). По данным «Ъ-Урал», уголовное дело связано с пляжем Tava, созданным ее компанией «Новый мир» с помощью областных грантов. В проблемах с полученным грантом Ирина Чемезова обвинила главу регионального департамента туризма Эльмиру Туканову.