В Минске такси сбило молодого парня, который выбежал на нерегулируемый пешеходный переход

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка наехала на пешехода в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Утром 17 октября 45-летний водитель такси на Volkswagen вблизи дома № 62 по улице Панченко наехал на 18-летнего пешехода, который выбежал на нерегулируемый пешеходный переход из-за стоящего транспортного средства.

Парень не был обозначен световозвращающими элементами. Он доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к пешеходному переходу водителям следует проявлять предельную внимательность и двигаться с такой скоростью, которая при необходимости позволила бы уступить дорогу уязвимым участникам дорожного движения. Пешеходам запрещается выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства или иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.