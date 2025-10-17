В Минске такси сбило молодого парня, который выбежал на нерегулируемый пешеходный переход

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к пешеходному переходу водителям следует проявлять предельную внимательность и двигаться с такой скоростью, которая при необходимости позволила бы уступить дорогу уязвимым участникам дорожного движения. Пешеходам запрещается выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства или иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.