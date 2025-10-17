Пассажир не смогла улететь из Иркутска в Красноярск из-за нехватки мест

Из-за переполненности самолета пассажир не смогла вылететь из Иркутска в Красноярск. Как пояснили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, ей отказали в регистрации, поскольку количество пассажиров оказалось больше числа доступных мест.