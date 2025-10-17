Пассажир не смогла улететь из Иркутска в Красноярск из-за нехватки мест

Из-за переполненности самолета пассажир не смогла вылететь из Иркутска в Красноярск. Как пояснили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, ей отказали в регистрации, поскольку количество пассажиров оказалось больше числа доступных мест.
— По постановлению транспортного прокурора авиакомпанию привлекли к административной ответственности за «овербукинг», — уточнили в пресс-службе ведомства.
За оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, совершенное повторно, авиаперевозчика оштрафовали на 30 тысяч рублей.
