Пассажир не смогла улететь из Иркутска в Красноярск из-за нехватки мест

Авиаперевозчика оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из-за переполненности самолета пассажир не смогла вылететь из Иркутска в Красноярск. Как пояснили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, ей отказали в регистрации, поскольку количество пассажиров оказалось больше числа доступных мест.

— По постановлению транспортного прокурора авиакомпанию привлекли к административной ответственности за «овербукинг», — уточнили в пресс-службе ведомства.

За оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, совершенное повторно, авиаперевозчика оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в аэропорту Усть-Илимска появился автомобиль скорой помощи. Раньше он был списан, но сейчас его восстановили.